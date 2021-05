Apple, grazie a Fortnite oltre 100 milioni di dollari in commissioni sulle micro-transazioni

Il giro d'affari pazzesco di Fortnite per iOS. Solamente in commissioni sulle transazioni, in 2 anni Apple ha ottenuto ricavi per 100 milioni di dollari.

Apple avrebbe ottenuto ricavi per oltre 100 milioni di dollari grazie al popolare videogioco Fortnite. È l’ennesima rivelazione che ci arriva dal duello legale tra la mela morsicata ed Epic Games. La cifra è stata raggiunta in appena due anni.

In precedenza Apple aveva rivelato in aula che Epic Games avrebbe grossomodo ricavato oltre 700 milioni di dollari grazie alla versione per iPhone e iPad del suo gioco. È la prima volta che si parla della fetta ottenuta da Apple.

Apple ha rimosso Fortnite dall’App Store l’anno scorso, dopo che Epic Games aveva tentato di forzare le policy sulle micro-transazioni, implementando un metodo di pagamento alternativo a quello di Apple. Un modo per aggirare le commissioni – comprese tra il 15% e 30% – che gravano su ogni acquisto e abbonamento. In tutta risposta Epic Games ha portato Apple in tribunale, avviando parallelamente una campagna di lobby mirata a sensibilizzare il pubblico e mobilitare la sua enorme base di giocatori, spesso molto giovani.

Apple fino ad oggi aveva spiegato al pubblico di non tenere traccia, a livello individuale, dei profitti e dei ricavi ottenuti da ogni singola app. I documenti presentati in aula dagli avvocati di Epic Games rivelano una storia diversa.