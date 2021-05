OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition: tutte le immagini ufficiali

Il OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition si mostra in moltissime nuove immagini: lo stand di ricarica è la mano di Johnny Silverhand.

25—Mag—2021 / 9:16 AM

La nuova edizione limitata del OnePlus Watch si mostra in moltissime nuove immagini. Il OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition segna la seconda collaborazione tra il brand cinese e CD Projekt RED.

A livello di hardware ovviamente non ci sono differenze tra questa edizione e il OnePlus Watch normale. A cambiare è il design e la dotazione di quadranti e widget digitali. Ma non solo, come sempre c’è stata anche un’attenzione maniacale sul fronte del packaging e degli accessori.

Tanto per iniziare, il OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition può contare su uno stand di ricarica unico nel suo genere: è a forma di mano cibernetica di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Il cinturino di questa edizione è nero con degli elementi in risalto in giallo. Come detto poco sopra, è anche impreziosito da una serie di chicche a livello di interfaccia utente, a partire da almeno cinque diversi quadranti ispirati direttamente al videogioco Cyberpunk 2077.

La cattiva notizia è che sembra che questo wearable seguirà il destino dell’altra collaborazione tra OnePlus e CD Projekt Red, ossia il OnePlus 8T Cyberpunk 2077 edition: non abbiamo notizia di un debutto fuori dalla Cina, dove attualmente è in vendita ad un prezzo di ¥1,299.