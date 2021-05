Netflix Geeked Week: un evento online da non perdere

Cosa accadrà, dal 7 all’11 giugno, sui canali social di Netflix? Ancora non lo sappiamo con esattezza, ma sembra che la piattaforma streaming più amata dal pubblico stia preparando un grosso evento, almeno a giudicare dal primo comunicato ufficiale.

Vuoi vivere un’esperienza geek?

Negli anni, Netflix ha avuto la fortuna di attirare grandi schiere di fan verso serie e film come Stranger Things, Castlevania, The Old Guard e non solo.

Questi appassionati non si limitano a fare GIF, comprare gadget o teorizzare sui colpi di scena che li aspettano, ma condividono il loro entusiasmo entrando in contatto con le persone di tutto il mondo che amano gli stessi personaggi e le stesse storie.

Netflix Geeked, l’universo geek di Netflix che ospita tutto ciò che riguarda l’intrattenimento di genere, intende celebrare queste comunità e riunirle: ecco perché stiamo lanciando la Geeked Week.

La prima edizione della Geeked Week si terrà dal 7 all’11 giugno e regalerà ai fan una pioggia di notizie esclusive, nuovi trailer, live art, interventi delle star preferite e molto altro ancora su tutte le serie e i film Netflix più amati. L’evento durerà cinque giorni e sarà completamente virtuale e gratuito, quindi puoi partecipare quando vuoi e da qualsiasi parte del mondo.

Nelle prossime settimane condivideremo più informazioni su come guardare l’evento e quando sintonizzarsi, quindi aggiungi GeekedWeek.com ai tuoi preferiti e potrai conoscere tutti i dettagli. Nel frattempo, metti sotto carica i dispositivi e rispolvera il vestito del personaggio che ami di più. Get geeked!

Segui le ultime notizie della Geeked Week su Twitter, Instagram, Twitch e Facebook.

Entra nel nostro universo geek!

Il comunicato stampa è carico di hype ma parco di dettagli: interessante, a tal proposito, la locandina dell’evento, che cita la nuova serie animata di He-Man e i Masters of the Universe, Lucifer (di cui siamo in attesa per gli episodi finali), The Umbrella Academy e The Witcher (che sveleranno qualcosa relativo alle nuove stagioni), due novità ancora assolutamente inedite come lo show su Sandman e quello tratto dal videogioco Cuphead, ma anche Resident Evil, Sweet Tooth, Cowboy Bebop… certamente tutti titoli attesi e degni di interesse.

Oltretutto, è curioso l’elenco dei generi riportato: movies, comics, fantasy/sci-fi, animation e… gaming. Comics e gaming non è ben chiaro se è inteso come “produzioni tratte da” o se ci saranno annunci relativi a nuove produzioni Netflix in questi ambiti collaterali, come del resto si sta vociferando in questi giorni. Lo scopriremo presto!

