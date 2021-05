Loki: un teaser della serie con Tom Hiddleston insiste sul tormentone dell’orologio

Il personaggio di Loki, nel corso degli anni e dei film, è stato scritto non sempre in maniera sincrona, rendendolo più o meno sbilanciato tra il dramma e la commedia, ma ha sempre mantenuto un linguaggio e dei modi di dire caratteristici, che ritroviamo nel nuovo spot della serie Disney+.

Da anni, lo stesso Tom Hiddleston, nei suoi tweet rivolti ai fan, ha stuzzicato il pubblico parlando di “orologi che ticchettano” e “gloriosi propositi”. Non stupisce che lo stesso agente Mobius interpretato da Owen Wilson lo apostrofi buffamente come “davvero arrogante”.

Le scene inedite non mancano, nella clip, e l’hype dei fan sta salendo alle stelle grazie a tutte queste piccole pillole che Disney sta centellinando in attesa del rilascio del primo episodio della serie, il prossimo 9 giugno.

La serie arriverà su Disney+ per tutti i suoi abbonati con un episodio a settimana per sei settimane, proprio come già successo con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. L’unica differenza? La giornata di rilascio, divenuta mercoledì e non più venerdì.

Nel cast del serial ritroviamo anche Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e coi copioni di Michael Waldron.

Questa la sinossi ufficiale:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron.

