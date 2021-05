Last Night in Soho: il trailer ufficiale del film di Edgar Wright

Online è arrivato il trailer ufficiale dedicato al film Last Night in Soho, che vede Edgar Wright regista di un thriller horror.

Focus Features ha diffuso il trailer ufficiale del film Last Night in Soho, il lungometraggio thriller horror di Edgar Wright che ha tra i suoi protagonisti Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie. Il regista ha già dichiarato che si tratta di un film completamente diverso rispetto alle sue produzioni precedenti.

Qui sotto trovate il trailer di Last Night in Soho. Proprio ieri è stato pubblicato un teaser trailer di presentazione del nuovo film.

La storia al centro del film racconta di Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, che arriva a Londra per seguire la sua passione per il fashion design. Ma le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor-Joy) scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente.

Il resto del cast vede presenti Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp, Jessie Mei Li, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen e Margaret Nolan. Wright ha scritto il film assieme alla sceneggiatrice di Penny Dreadful e 1917, Krysty Wilson-Cairns.

Il lungometraggio di Edgar Wright, Last Night in Soho, uscirà nelle sale cinematografiche il 22 ottobre 2021.