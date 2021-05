Last Night in Soho: il primo teaser trailer del film con Anya Taylor-Joy

Il primo teaser trailer dedicato a Last Night in Soho annuncia l'imminente uscita del trailer ufficiale del film di Edgar Wright.

Edgar Wright ha deciso di riproporsi con un lungometraggio diverso dalle sue solite produzioni: Last Night in Soho è il nuovo film del regista, e online possiamo trovare il teaser trailer, che, tra l’altro, annuncia l’uscita del trailer ufficiale che arriverà domani, 25 maggio.

Qui sotto potete vedere il primo teaser di Last Night in Soho, grazie al quale possiamo notare già una fotografia davvero intrigante.

Thomasin McKenzie sarà la protagonista, assieme ad Anya Taylor-Joy , del film Last Night in Soho, realizzato da Edward Wright, e che è stato presentato come un horror thriller psicologico.

La storia al centro del film racconta di Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, che arriva a Londra per seguire la sua passione per il fashion design. Ma le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor-Joy) scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente.

Lo stesso Edward Wright ha spiegato che si tratta di un film completamente diverso rispetto ai suoi soliti lavori. Il lungometraggio uscirà il 22 ottobre 2021.

