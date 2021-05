Knives Out 2: Dave Bautista ha parlato con Rian Johnson di Breaking Bad

Dave Bautista ha parlato con Rian Johnson del progetto su Knives Out 2, ma non solo, visto che è un grande fan di Breaking Bad.

Dave Bautista ha parlato di recente della sua partecipazione a Knives Out 2, il film sequel diretto da Rian Johnson che verrà sviluppato direttamente dalla piattaforma streaming Netflix. Quello di Bautista è solo l’ultimo nome di un cast di grande prestigio che farà parte del lungometraggio.

Ecco cosa ha detto Dave Bautista a Vulture su Knives Out 2, e sulle sue conversazioni con Rian Johnson:

Posso dire che è ancora presto per parlare, però ho discusso con Rian, e ho ben presente la carriera cinematografica che ha fatto, ed i suoi film. Ero veramente entusiasta di potermi approcciare con lui inizialmente, soprattutto volevo parlare degli episodi di Breaking Bad che ha diretto, visto che sono un grande fan di quel telefilm. Vedendo quello che ha fatto su quella serie vorrei abbracciare proprio quel tipo di direzione a livello di performance. Vorrei proprio andare verso quella direzione.

Le riprese del sequel si svolgeranno questa estate in Grecia e il cast è in piena fase di assemblaggio.

Netflix ha recentemente ottenuto i diritti del film con un accordo monumentale di $ 400 milioni per le prossime uscite. Rian Johnson, come accennato tornerà per scrivere e dirigere il film e produrrà con il suo partner Ram Bergman.