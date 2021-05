Gunpowder Milkshake: lo scatenato trailer della action comedy con Karen Gillan

Cosa succede quando metti nel frullatore azione, commedia, affascinanti attrici e una colonna sonora trascinante? Qualcosa di molto simile a Gunpowder Milkshake, action comedy diretta dal regista israeliano Navot Papushado di cui possiamo ora ammirare il primo trailer, rilasciato da Studio Canal (che distribuirà la pellicola in Australia).

Il film, che come potete vedere ricorda nei toni la saga di Kingsman, vede come protagoniste Karen Gillan e Lena Headey, con il prezioso supporto di Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino oltre alla presenza di Paul Giamatti, Adam Nagaitis e della piccola Chloe Coleman.

La trama vede Sam, figlia di una sicaria cresciuta orfana in un’organizzazione di sicari, accettare una pericolosa missione, finendo per tradire i suoi stessi “benefattori” per il bene di una ragazzina. Per sopravvivere dovrà dare fondo alle sue abilità e allearsi con la ritrovata madre e le sue apprezzate “colleghe” in una lotta all’ultimo sangue.

La pellicola uscirà su Netflix negli Stati Uniti, ma questo non è un’assicurazione sul destino europeo della pellicola, che potrebbe essere ben diverso: attendiamo ulteriori informazioni.

