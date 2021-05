Guida autonoma, la Germania vicina ad una legge: i primi veicoli nel 2022

La Germania si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a dotarsi di una legge che inquadra, regola e autorizza l’uso di veicoli a guida autonoma su strada. Il Parlamento ha già approvato una versione definitiva della legge, mentre si attende anche l’approvazione definitiva da parte del Bundersrat, che dovrebbe arrivare senza grossi intoppi.

La norma cambia il codice della strada, autorizzando i veicoli a guida autonoma ad accedere al traffico, assieme agli altri veicoli tradizionali. Si tratta della prima norma a livello mondiale ad inquadrare i cosiddetti veicoli a guida autonoma di Livello 4, ossia quelli con un software ad autonomia quasi perfetta, con gli input del conducente ridotti al minimo.

Oggi le case automobilistiche stanno lavorando ai primi veicoli con guida autonoma di Livello 3, come la nuova Honda Legend EX o la Mercedes Classe S di ultima generazione.

Il Ministero dei Trasporti ha spiegato che la legge è stata formulata in modo da essere il più flessibile possibile. Trattandosi di una legge che anticipa il debutto in via ufficiale delle auto senza pilota, non è previsto che sul veicolo sia presente un addetto alla sicurezza incaricato di prendere il controllo in caso di necessità o pericolo — come avviene invece sui prototipi attualmente in fase di test.

La norma consentirà, a partire dal 2022, l’arrivo dei primi veicoli di trasporto pubblico dotati di sistemi di guida autonoma di Livello 4. Per le auto private sarà invece necessario aspettare ancora diverso tempo, ma del resto l’industria automobilistica è ancora piuttosto indietro. La norma autorizza anche i veicoli commerciali progettati per il trasporto di cose.