Fandango 2021 Summer Movie Preview: tante nuove foto dei film dell’estate

L’estate s’avvicina, i cinema tornano ad aprire (finalmente) e tanti film ci aspettano in sala. Sono molte le iniziative che gli esercenti stanno pensando per invogliare gli spettatori. Tra questi, la catena Fandango ha pubblicato una gallery promozionale dal titolo Summer Movie Preview, con tanti scatti inediti delle pellicole in arrivo da qui a settembre.

Tra queste, sicure hit come (in rigoroso ordine d’uscita statunitense) Spiral, Crudelia, The Conjuring 3, Fast & Furious 9, Black Widow, Space Jam: New Legends, Suicide Squad: Missione Suicida, Snake Eyes… ma anche pellicole di impatto relativamente minore ma comunque di un certo appeal, come Peter Rabbit ed Escape Room 2.

Non tutti i film presenti in gallery arriveranno anche nel nostro Paese, perlomeno in tempi brevi, o in sala, ma ad ogni modo si tratta di una ottima fonte di preview per placare la nostra rinnovata voglia di cinema.

