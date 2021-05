Batgirl uscirà solo in streaming, Kevin Smith sbotta: “Così perdono un miliardo di dollari!”

Kevin Smith non riesce a concepire il fatto che la Warner Bros. voglia far uscire Batgirl in streaming e non al cinema.

Il fatto che il film su Batgirl verrà sviluppato per uscire direttamente in streaming su HBO Max ha colpito e non poco il nerd Kevin Smith, che ha avvertito la Warner Bros, dichiarando che in questo modo la casa di produzione rischia di perdere “un miliardo di dollari”.

Parlando durante il suo podcast Kevin Smith ha detto su Batgirl:

Devo chiamare qualcuno a Hollywood, perché questi sono pazzi! Trattano questo progetto come se fosse una serie televisiva anziché una nuova Wonder Woman. Se togli Wonder Woman e metti Batgirl al suo posto fai gli stessi soldi. Si tratta potenzialmente di un franchise da un miliardo di dollari, e loro lo stanno buttando nella m***a! […] Io sono un grande fan e non riesco a concepire il fatto che stiano trattando Batgirl in questa maniera.

Nel frattempo sono stati trovati i registi che si dedicheranno al progetto: stiamo parlando Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.

Il lungometraggio sarà distribuito su HBO Max. A scrivere il film su Batgirl sarà la sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash Christina Hodson. Mentre la produttrice di Crudelia, Kristin Burr, lavorerà alla produzione del progetto.