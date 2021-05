Banca d’Inghilterra, il Governatore: “le criptovalute sono pericolose”

Non è un momento particolarmente felice per il mercato delle criptovalute e ora ci si mette anche il Governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey. Il n.1 della banca centrale ha definito le criptovalute “un pericolo per l’interesse pubblico”. L’esternazione, ad ogni modo, non sembra essere il preambolo ad un intervento di regolamentazione.

Sono scettico sugli asset legati alle criptovalute, onestamente, sono pericolosi eppure c’è ancora un forte entusiasmo là fuori

ha detto. In passato Andrew Bailey si era già espresso sulle criptovalute, sconsigliando al pubblico di investirci denaro almeno che non sia pronto a “perdere tutto”.

Il mercato delle criptovalute è crollato vertiginosamente la scorsa settimana. A pesare anche la dichiarazione congiunta di tre importanti organizzazioni cinesi, che hanno confermato alcune restrizioni già annunciate – ma applicate blandamente – nel 2019. Ma non solo: il Governo cinese potrebbe anche intervenire con una stretta sul mining di criptovalute.

Dopo diversi giorni di tempesta, gli appassionati di criptovalute sono tornati a vedere un minimo di luce solamente nella sera di ieri, quando Elon Musk ha scritto di voler collaborare con alcuni miner americani per spingere l’uso di fonti energetiche sostenibili, riducendo in questo modo l’impatto dei bitcoin sull’ambiente. Elon Musk a maggio ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato i bitcoin come metodo di pagamento, proprio per via dell’alto consumo energetico del mining.