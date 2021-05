Bitcoin, volume di tweet a un massimo storico: c’è paura tra gli investitori della criptovaluta

Su Twitter la comunità di appassionati delle criptovalute è in fermento: i post sui Bitcoin toccano un massimo storico e il clima è di incertezza e paura.

21—Mag—2021 / 11:28 AM

La comunità di appassionati delle criptovalute su Twitter è in fermento. I post relativi ai Bitcoin hanno toccato un massimo storico, con oltre 232.700 menzioni in meno di 24 ore. Si tratta di un record, segnala The Tie, e ci racconta qualcosa su quelli che sono gli umori degli investitori e degli appassionati.

Quello descritto dagli analisti è un clima di FUD (Fear, uncertainty and doubt), ossia di paura, incertezza e dubbio. Le carte del tavolo sono cambiate molto rapidamente dai primi mesi del 2021, quando sembrava che sempre più investitori istituzionali avessero deciso di puntare sulla criptovaluta dando finalmente al mercato maggiore stabilità (o nuovi orizzonti di crescita vertiginosa).

Sono bastate due notizie per destabilizzare l’intero mercato delle criptovalute generando il panico trai piccoli investitori: da una parte il passo indietro di Elon Musk e Tesla (i bitcoin non sono più accettati per l’acquisto delle vetture), dall’altra la Cina, che ha confermato delle restrizioni annunciate nel 2019.

The Tie segnala che su Bitmex le scommesse contro la criptovaluta – il cosiddetto short selling – hanno superato di poco le scommesse in senso contrario, ossia le posizioni rialziste. L’indice indica -0,25%.

Che si debba parlare di FUD nei tweet o di sangue sparso nelle strade, è chiaro che i trader di criptovalute sono in modalità panico. Il rateo delle posizioni su Bitmex, che tiene contro dell’equilibrio tra posizioni rialziste e vendite allo scoperto, indica il valore più basso registrato dal ‘Martedì Nero’.

Ma la paura è ancora macchiata da un velo di ottimismo: un sondaggio pubblicato sempre su Twitter da Sentiment chiedeva ai follower se ritenevano più verosimile che i bitcoin ritornassero sopra ai 50mila dollari per unità, o se al contrario sarebbero sprofondati a quota 30mila dollari. Il sondaggio, attualmente, conta 1.500 voti. Gli utenti sono spaccati in due, ma maggior parte di loro (il 52%) dice di essere fiducioso sul ritorno a 50mila.Mentre scriviamo questa news un Bitcoin viene scambiato a circa 33mila euro, ossia 40.332 dollari.