Army of The Dead di Zack Snyder su Netflix ha una trama semplice ma è un film ricco di dettagli e curiosità che il regista ha disseminato in modo strategico per creare un universo narrativo da espandere. Eccone alcuni clamorosi!