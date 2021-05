Willy Wonka: Timothee Chalamet sarà il protagonista del film

Timothee Chalamet vestirà i panni di Willy Wonka in un film che sarà una storia d'origini sul personaggio.

Quello dedicato a Willy Wonka sarà un film di origini, e per questo serviva un attore giovane e di talento capace d’impersonare il personaggio che ha avuto interpreti illustri vestirne i panni: e l’interprete in questione sarà Timothee Chalamet. Il titolo del film sviluppato dalla Warner Bros sarà Wonka. A rivelare la notizia in esclusiva è stato il sito Deadline.

Il lungometraggio vedrà Paul King alla regia, mentre la sceneggiatura sarà ad opera dello stesso King e di Simon Farnaby (con le prime bozze dello script realizzate da Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson, e Steven Levenson). David Heyman produrrà per la Heyday Films. Luke Kelly sarà l’altro produttore, mentre Michael Siegel farà da produttore esecutivo.

Gli altri adattamenti cinematografici di Willy Wonka hanno avuto nei panni del personaggio protagonista Gene Wilder e Johnny Depp. Il primo film è uscito nel 1971 diretto da Mel Stuart, mentre il secondo ha avuto alla regia Tim Burton ed è stato distribuito nel 2005.

Le produzioni tratte dai racconti di Roald Dahl stanno continuando ad andare avanti, considerando che ultimamente è uscito Le Streghe, mentre Netflix ha in produzione vari progetti, che includono opere come Il Grande Gigante Gentile e Matilda.