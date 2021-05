Spiral: col nuovo film la saga di Saw ottiene 1 miliardo al box office

Spiral è il film della saga di Saw che ha consentito al franchise d'incassare ben 1 miliardo in totale al box office.

Spiral è il nuovo film del franchise di Saw, e la sua uscita nelle sale cinematografiche ha consentito al franchise di raggiungere 1 miliardo d’incassi totali dall’uscita del primo lungometraggio. Prima dell’uscita di Spiral il franchise di Saw era arrivato alla cifra di 978 milioni di dollari complessivi di guadagni.

Con la distribuzione negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi dell’Estero Spiral ha ottenuto rispettivamente 15 milioni e 6 milioni di dollari, arrivando ad un totale di 22 milioni a dieci giorni dalla sua uscita. E con gli 8 milioni incassati durante il primo week-end il lungometraggio si è piazzato alla testa del box office americano. Attualmente sarebbe in sviluppo già un altro capitolo della saga di Saw.

Spiral: L’eredità di Saw vede protagonista il detective Ezekiel “Zeke” Banks, che insieme al suo partner, indaga su una serie di brutali omicidi perpetrati da quello che è a tutti gli effetti un imitatore di John Kramer / Jigsaw. Insieme a loro il veterano della polizia Marcus Banks.

Il film scritto da Pete Goldfinger e Josh Stolberg è diretto da Darren Lynn Bousman, che recentemente ha spiegato l’assenza di Billy pupazzo. Il cast è composto da Samuel L. Jackson, Chris Rock, Max Minghella e Marisol Nichols.

L’uscita nelle sale cinematografiche italiane di Spiral è prevista per il 16 giugno.