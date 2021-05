Spiral: ecco perché non ci sarà Billy il pupazzo

Darren Lynn Bousman ha spiegato a Radio Times perché in Spiral non ci sarà il personaggio di Billy il pupazzo. La figura simbolo di tutto il franchise sembra non verrà inclusa all’interno del film, anche se negli ultimi giorni è stata diffusa un’immagine con un sexy Jigsaw.

Ecco le parole di Bousman sull’assenza di Billy da Spiral:

Se avessi diretto Saw 9 sarebbe stato diverso rispetto a fare la regia di Spiral, e per me è importante differenziarli. E poi non ho voluto mancare di rispetto in qualche modo ai fan creando un altro Jigsaw, perché esiste un solo Tobin Bell, e nessuno potrà interpretare quel character così come ha fatto lui. Sono andato in una direzione completamente opposta, volevo un killer diverso rispetto a Jigsaw, che non si potesse paragonare. Sono persone diverse. Se non utilizzi Jigsaw non puoi neanche utilizzare il pupazzo.