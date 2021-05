Io Paperino, il primo volume in uscita

Arriva in libreria a fine mese il primo volume di una nuova collana Panini dedicata ai più celebri e amati personaggi Disney che, di volta in volta, saranno al centro di un ricco volume monografico che raccoglie le loro più belle storie, scritte e disegnate da grandi autori di ogni epoca. Il primo protagonista assoluto di questa nuova serie di appuntamenti è Paperino che, da giovedì 20 maggio, arriva in libreria, fumetteria e Panini.it con Io Paperino, occasione perfetta per festeggiare il suo imminente compleanno del 9 giugno.

In questo pregiato volume sarà possibile apprezzare alcune delle più belle avventure di Paperino, selezionate appositamente per soddisfare il pubblico di lettori più attenti al fumetto disneyano, ma anche per incuriosire quelli più giovani che vogliono approfondire la conoscenza dello straordinario interprete di capolavori del fumetto.

Io Paperino raccoglie, nel suo grande formato cartonato, storie di grandi artisti italiani. Tra queste, la divertentissima Paperino, Bum Bum e il montante schivato di Corrado Mastantuono e con i disegni di Stefano Intini, la classica e intramontabile Paperino agente dell’F.B.I.! di Romano Scarpa e l’enigmatica Paperino e la telefonata misteriosa sceneggiata da Guido Martina e disegnata da Giovan Battista Carpi. E poi Giorgio Cavazzano, Claudio Sciarrone, Roberto Gagnor… sono davvero tanti i nomi del fumetto italiano che hanno dato lustro a questo eroe in penne e piume fatto di carta e di china. Ogni storia è preceduta da un testo di approfondimento per contestualizzare la sua origine e le sue peculiarità.

Ad introdurre il volume una divertente tavola a fumetti inedita in cui Paperino si presenta in tutte le sue sfaccettature e un saggio sulla nascita e l’evoluzione del personaggio con tante curiosità.

I prossimi appuntamenti della collana, rispettivamente a settembre e ottobre, saranno con altri due grandi protagonisti del fumetto disneyano: Topolino e Zio Paperone. Io Topolino e Io Paperone saranno dunque altri due volumi monografici unici da non perdere, dedicati a due personaggi amati in tutto il mondo su cui si sono cimentati i più grandi artisti.

Io Paperino è il terzo titolo Panini Disney a sbarcare in libreria. Prosegue così – dopo Il Deposito di Zio Paperone e La Saga di Messer Papero e Ser Paperone, che hanno debuttato nel mese di marzo – l’iniziativa editoriale composta da una serie di prestigiose proposte che raccolgono il meglio della produzione disneyana italiana e internazionale, disponibili per la prima volta in un canale vendita così importante e pensate per impreziosire ogni collezione.