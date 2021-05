Il Galaxy Fold di Samsung potrebbero rinunciare ai pulsanti

Samsung si starebbe preparando ad abbandonare i pulsanti meccanici, almeno per quanto riguarda i suoi Galaxy Z Fold del futuro. A suggerirlo è un brevetto pubblicato il 20 di maggio, il quale descrive una gestione del device che potrebbe dire addio a i tasti laterali tipici degli smartphone per puntare il tutto e per tutto sul touch e sull’assottigliare la cornice del prodotto.

I documenti portati alla luce dalla testata Let’s go digital dipingono infatti un possibile domani in cui i telefoni pieghevoli potrebbero essere dotati di sensori di pressione che si “spezzano” tra i due lati dell’apparecchio, divenendo pienamente funzionali solo quando il device è chiuso.

Si tratta solo di una delle molte opzioni ventilate dall’azienda, la quale sta considerando per i suoi Galaxy Fold anche zone touch più affini ai tradizionali pulsanti, zone sensibili alla pressione che vanno strizzate e i sempre più presenti comandi gestuali.

Come sempre, bisogna prendere i brevetti sempre con un certo spirito critico. Nonostante questi rappresentino delle innegabili intenzioni, non è infatti insolito che le aziende di grandi dimensioni decidano di brevettare un sistema ben prima di prenderlo seriamente in considerazione, giusto per assicurarsi che un’azienda rivale non le possa battere sul tempo.

Non esiste, dunque, una prospettiva effettiva sul se e sul quando i clienti potrebbero vedere un simile meccanismo prendere effettivamente forma, tuttavia è improbabile che lo si possa fruire già a partire dai prossimi modelli, visto che il loro debutto dovrebbe cadere nell’agosto prossimo venturo.

