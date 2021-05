Rick and Morty 5: Adult Swim rilascia il folle terzo trailer della nuova stagione

Adult Swim conferma l'arrivo di dieci nuovi episodi di Rick and Morty in arrivo sulla piattaforma a partire dal 20 giugno.

Al ritmo di Sabotage dei Beastie Boys arriva l’annuncio tanto atteso: “Non è un miraggio: 10 nuovi episodi di Rick and Morty cominciano il 20 giugno su Adult Swim”. Annuncio accompagnato, naturalmente, da un nuovissimo trailer, se possibile ancora più folle dei due che l’hanno preceduto.

Come possiamo vedere, i riferimenti alla cultura nerd e pop si sprecano in questa stagione, compreso un palese riferimento a Voltron e ai super robot in generale.

Questa volta, i nuovi episodi arriveranno più celermente, e allo stesso tempo sappiamo che lo studio è attualmente già al lavoro sulla sesta e settimana stagione, per le quali dovremo attendere molto meno rispetto alle precedenti stagioni.

Nell’attesa dell’arrivo di queste nuove puntate, oltre al rewatch delle stagioni precedenti, vi invitiamo a visionare lo splendido corto ufficiale in pixel art, realizzato da Paul Robertson, dal titolo Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine.

Vi ricordiamo, inoltre, che Adult Swim ha in programma per il futuro anche uno spin-off con protagonisti i Vindicators, personaggi apparsi a partire dalla terza stagione dello show principale.

Potrebbe interessarti anche: