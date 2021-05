Twitch crea ufficialmente la sezione ‘Hot Tub’: “è lecito, non infastidite le streamer”

Nonostante le proteste e le perplessità di un nutrito manipolo di utenti, Twitch alla fine ha deciso di prendere ufficialmente posizione sulla questione ‘Hot Tub‘, ossia le live in piscine, vasche da bagno e jacuzzi. La piattaforma di Amazon ha scelto di renderla una sezione ufficiale, alla pari di ‘Quattro chiacchiere’ o delle altre sezioni tematiche dedicate ai videogiochi.

La decisione arriva a sorpresa, dato che solamente pochi giorni fa Twitch aveva deciso di rimuovere la monetizzazione da diversi canali, incluso quello della popolare Amouranth. All’epoca la piattaforma non aveva avvisato gli streamer coinvolti, né aveva fornito grosse spiegazioni — quello della scarsa trasparenza è un problema a lungo denunciato dai content creator, anche in Italia.

La creazione di una nuova sezione dedicata interamente al fenomeno delle Hot Tub risponde proprio a questa esigenza: i content creator rimangono liberi di trasmettere in diretta quello che vogliono – a patto di rispettare le policy sulla nudità -, mentre gli inserzionisti ora hanno maggiore controllo su dove finiscono le loro pubblicità e potranno, ad esempio, scegliere di non far comparire le loro inserzioni nella nuova sezione.

Da Twitch poi arriva un ulteriore monito rivolto all’utenza:

Molte delle discussioni su questo fenomeno ruotavano attorno a chi fossero le persone dietro allo streaming di questi ed altri contenuti simili, spesso con illazioni su quali fossero le loro reali motivazioni ed intenzioni. Vogliamo essere molto chiari: nessuno merita di essere infastidito o attaccato per il tipo di contenuti che ha scelto di condividere in diretta, né per il suo aspetto o per la sua persona. Prenderemo provvedimenti contro chiunque perpetui questo tipo di tossicità all’interno del nostro servizio.

Tutto molto chiaro.