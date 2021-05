Dating Apps: la Casa Bianca le usa per promuovere la vaccinazione

La Casa Bianca ha chiesto l'aiuto delle dating apps per spingere gli americani a farsi la vaccinazione. Se ti curi, cucchi di più.

22—Mag—2021 / 12:09 AM

Dopo una lunga gestione disastrosa della pandemia, il Governo USA ha iniziato a calcare pesantemente la mano sulla somministrazione dei vaccini, con il risultato che la situazione si sta progressivamente normalizzando. C’è solamente un problema: buona parte delle persone rimaste scoperte non hanno alcuna intenzione di fare l’iniezione. Per risolvere la questione, la Casa Bianca può appoggiarsi all’impegno delle applicazioni di dating, le quali si sono fatte carico della missione di promozione della vaccinazione.

L’Amministrazione Biden è pertanto entrata in contatto con Tinder, Bumble, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish e Badoo, le quali hanno accettato di partecipare a una spinta promozionale della lotta al Covid-19 mettendo in palio piccoli benefici agli utenti che si dimostrano pronti ad accogliere i preziosi medicamenti.

Tinder regalerà per esempio un Super Like a quegli user statunitensi che si faranno portavoce della campagna d’immunizzazione applicando al proprio profilo lo sticker della vaccinazione effettuata. Si, si può barare, se ve lo stesse chiedendo, tuttavia barare in un modo simile sarebbe perlomeno deprecabile.

OkCupid segue una strada del tutto omologa, concedendo agli utenti vaccinati un boost gratuito, così da ottenere un maggior spazio espositivo sulla piattaforma. Non solo, proprio OkCupid fa notare che, stando ai loro algoritmi di dating, la vaccinazione fa cuccare il 14 per cento in più quanto non conquisterebbe un profilo novax.

“Il distanziamento sociale e gli appuntamenti sono sempre stati una combinazione impegnativa”, ha fatto notare Sndy Slavitt, consigliere senior della Casa Bianca per l’emergenza Covid, il quale lascia intuire che le app in questione abbiano semplicemente risposto alla “chiamata” del Presidente Joe Biden e che l’Amministrazione non abbia intavolato accordi specifici.

Potrebbe anche interessarti: