WhatsApp: finalmente sarà possibile trasferire le chat su un altro numero

WhatsApp permetterà di trasferire le conversazioni su un nuovo numero: la novità compare in una beta dell'app, per il momento è ancora dormiente.

21—Mag—2021 / 10:55 AM

Se si cambia usa abitualmente WhatsApp cambiare numero di telefono fino ad oggi era un bel guaio. Fortunatamente le cose sono destinate a cambiare nell’immediato futuro, grazie alla nuova feature per importare le chat su una nuova SIM. La funzione non è attiva, si tratta infatti di una feature dormiente scovata all’interno del codice di una beta dell’app dedicata agli sviluppatori.

Per WhatsApp questa è una fase di grandissimi rinnovamenti, soprattutto volti ad eliminare alcune delle limitazioni più fastidiose dell’app e ridurre il gap con altri servizi concorrenti, come Telegram e Signal – che proprio nel 2021 hanno fatto il botto, rubando terreno all’app di proprietà di Facebook.

Vi ricorderete che da poco è finalmente diventato possibile trasferire la cronologia delle conversazioni tra due sistemi operativi. Insomma, se cambiando telefono si passa da un Android ad iOS ora è possibile portarsi dietro l’archivio delle conversazioni – e ovviamente vale anche viceversa.

La stessa filosofia è dietro alla nuova funzione che consentirà di esportare le chat da un numero di telefono all’altro. Oggi WhatsApp già consentiva di cambiare il numero di telefono associato al proprio account, ma purtroppo non era possibile mantenere le conversazioni con i propri amici e conoscenti.

Nella nuova versione dell’app – lo ripetiamo, ancora non pubblica – compare un’inedita funzione che contempla il passaggio delle chat ad un nuovo numero di telefono. “Transfer to a different phone number?“, si legge nelle impostazioni.

Purtroppo non sappiamo quando questa feature verrà implementata ufficialmente all’interno dell’app. Vi aggiorneremo non appena emergeranno nuovi dettagli.