Vampire Academy: in sviluppo la serie TV per Peacock

Julie Plec adatterà per la televisione la serie di romanzi di Vampire Academy, per un una serie TV che arriverà su Peacock.

Julie Plec, dopo aver creato per The CW Vampire Diaries, ha siglato un accordo con Universal Television, ed è pronta per adattare per la televisione, con una serie TV, la saga di libri young-adult di Richelle Mead, intitolata Vampire Academy.

Il progetto è stato ordinato da NBCUniversal e sarà distribuito negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming Peacock. Julie Plec, assieme alla sua collaboratrice di lunga data, Marguerite MacIntyre, faranno da co-showrunner alla serie e da produttrici esecutive. Non sono state date informazioni sull’uscita della serie, ma è stato reso noto che si tratterà complessivamente di dieci episodi.

La storia di Vampire Academy mette al centro un gruppo di ragazze che stanno concludendo la loro fase educativa all’interno della Royal Vampire society. I libri sono stati già adattati per un film prodotto da Lionsgate nel 2014.

Julie Plec ha dichiarato che, non appena ha siglato l’accordo con Universal Television per una collaborazione, ha proposto subito Vampire Academy come progetto da adattare per il piccolo schermo.

E Lisa Katz di NBCUniversal ha detto:

Julie Plec ha creato universi narrativi come quelli di Vampire Diaries e The Originals, e siamo entusiasti all’idea di guidare il pubblico verso un nuovo mondo su Peacock.

Vi aggiorneremo con le prossime nuove notizie dedicate alla serie TV su Vampire Academy.