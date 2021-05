Tremors: Kevin Bacon vuole tornare nel franchise

Di recente Kevin Bacon è stato intervistato da Esquire, ed oltre a esprimere il suo interesse per un’eventuale partecipazione a Guardiani della Galassia 3, ha parlato del suo desiderio di tornare a recitare nel franchise di Tremors.

Ecco le parole di Kevin Bacon riferite a Tremors:

Si tratta di uno di quei film in cui vorrei rivisitare il mio personaggio. Di solito non mi guardo mai indietro, e Tremors è l’unico mio film che ho voluto rivedere nel tempo. Quando per i 25 anni di Tremors ho parlato con quelli della Blumhouse loro avevano in mente un mio ritorno, si era parlato di un remake, ma l’idea si è accantonata perché probabilmente non sarebbe uscito bene come il primo.

Dopo però mi hanno parlato di un’eventuale serie TV, e posso dire che lo farei con tanto piacere, anche se il progetto si concretizzasse per il 30esimo o 35esimo anniversario del franchise.