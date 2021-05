Guardiani della Galassia: James Gunn apre a Kevin Bacon

21—Mag—2021 / 10:16 AM

Di recente Kevin Bacon ha dimostrato interesse all’idea di poter apparire nel nuovo film dedicato a I Guardiani della Galassia, e James Gunn non si è fatto sfuggire l’occasione per aprire all’attore con cui ha già lavorato in passato.

Queste sono le parole di James Gunn dedicate a Kevin Bacon in Guardiani della Galassia:

Ho conosciuto Kevin quando ero molto giovane, eravamo a New York, e gli dissi “sei il mio attore preferito, assieme a Peter Falk”. E lui mi rispose che era davvero un bel complimento. Ho lavorato molto bene con lui in Super, e non vedo l’ora di avere l’opportunità di farlo ancora.

Da diverso tempo si parla di una possibile partecipazione di Bacon a I Guardiani della Galassia, e l’attore, parlando a Esquire, ha dichiarato: “Senti, adoro questa idea. Mi piacerebbe molto far parte di questo progetto”.

Come si suol dire: se sono rose fioriranno. Di certo un attore di livello come Kevin Bacon non farebbe che impreziosire il set de I Guardiani della Galassia. Ricordiamo che, oltre al terzo film, deve uscire anche uno speciale natalizio con tutti i protagonisti della saga.