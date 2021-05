Tesla Roadster: farà da 0 a 96 Km/h in 1,1 secondi, la conferma di Elon Musk

La Tesla Roadster sarà un razzo, quasi letteralmente: con il pacchetto SpaceX scatterà da 0 a 96 Km/h in 1,1 secondi. "Non è indicata per chi ha condizioni mediche".

È ufficiale, la nuova Tesla Roadster – nell’assetto SpaceX – sarà un bolide in grado di scattare da 0 a 96 Km/h in appena 1,1 secondi. La conferma arriva da Elon Musk in persona, dopo che un prototipo era stato esposto al Petersen Auto Museum con una targhetta inequivocabile: “la più veloce auto di serie della Storia”.

Quello che sappiamo con certezza ora, e che prima era solo intuibile, è che queste prestazioni mozzafiato saranno un’esclusiva del pacchetto SpaceX, così nominato in onore dell’altra azienda di Elon Musk. Insomma, la nuova Roadster sarà un razzo. Letteralmente, dato che avrà una propulsione ad aria fredda.

Un veicolo non per tutti? Beh, se ne facciamo una questione di prezzo di listino è molto probabile. Ma se parliamo di feeling alla guida, attenzione a farsi un giudizio affrettato: sarà un veicolo sportivo, certo, ma Elon Musk ci tiene a precisare che si tratta comunque di un veicolo sicuro, con modalità di guida diverse adatte anche per un uso più ‘borghese’, se ci passate il termine.

Yes, with the SpaceX rocket thruster option package. It will be safe, but very intense. Probably not wise for those with a medical condition – same as a hardcore roller coaster. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

Se ve lo steste chiedendo: scattare da 0 a 96 Km/h non è uno scherzo, parliamo di un’accelerazione paragonabile a quella di una montagna russa estremamente adrenalinica – o di un razzo, appunto -, motivo per cui è non è consigliato schiacciare il pedale a tavoletta se si hanno serie condizioni mediche.

Quanto alla Tesa Roadster base, l’accelerazione rimane incredibilmente impressionante: da 0 a 96 Km/h in 1,9 secondi netti.