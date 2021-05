Spongebob: un film spin-off su Sandy Cheecks

Un altro personaggio del franchise di Spongebob si appresta ad avere uno spin-off dedicato: questa volta parliamo di Sandy Cheecks, alla quale verrà dedicato un film animato, ambientato in un set live-action. Liza Johnson dirigerà il lungometraggio su Sandy Cheecks tratto da Spongebob.

Nickelodeon produrrà il film ibrido, che mischia animazione e live-action, mentre non sono state offerte informazioni sul titolo e sui dettagli della trama. Il progetto sembra essere stato fatto per un servizio streaming, che potrebbe essere Paramount+, anche se ci sarebbe la possibilità che il lungometraggio sia in sviluppo per una distribuzione su Netflix.

Proprio su Netflix, infatti, è stato rilasciato, solo in alcuni Paesi, il film The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. La produzione del film su Sandy Cheeck partirà ad agosto in Nex Mexico.

Per chi non la conoscesse Sandy Cheecks viene dal Texas, ed è una simpatica scoiattolina, sempre sorridente ed allegra, che indossa una divisa da astronauta per poter vivere sott’acqua.

Nickelodeon ha messo in sviluppo anche una serie animata spin-off dedicata al personaggio di Patrick Stella, intitolata il The Patrick Star Show, e che dovrebbe andare in onda a partire da quest’estate.