Knives Out 2: Kate Hudson entra nel cast

Si segnala un nuovo ingresso nel cast di Knives Out 2: stiamo parlando di Kate Hudson, che accresce un roster di nomi già abbastanza importanti che faranno parte del progetto. Nel film ci saranno anche Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc.

Non sono trapelati dettagli riguardanti il ruolo che Kate Hudson andrà ad occupare in questo sequel di Knives Out. L’attrice ha partecipato a film come Quasi Famosi, grazie al quale ha ottenuto una candidatura agli Oscar ed un Golden Globe.

Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman, con Daniel Craig che tornerà a vestire i panni di Benoit Blanc. La produzione inizierà quest’estate in Grecia.

Il primo Knives Out è uscito nel 2019 ed ha ottenuto ampi consensi sia da parte della critica che del pubblico. Complessivamente il lungometraggio ha incassato 312 milioni di dollari, ed ha ottenuto il 97% di gradimento su Rotten Tomatoes.

