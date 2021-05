Clubhouse è disponibile per il download su Android, anche in Italia

Clubhouse sbarca anche su Android. Da oggi il download anche in Italia, ecco tutto quello che devi sapere sul social del 2021.

21—Mag—2021 / 10:42 AM

Infine il gran giorno è arrivato: Clubhouse è disponibile per il download su Android in tutto il mondo, anche in Italia. Il roll-out tecnicamente dovrebbe essere graduale a seconda dell’area geografica, ad esempio nel nostro Paese l’app dovrebbe fare la sua comparsa nel Google Play store solamente questo pomeriggio.

Nei fatti chi vi scrive è già riuscito a trovare e scaricare l’app senza grossi problemi, vale la pena di fare un tentativo — potrebbero esserci comunque differenze nella disponibilità a seconda del modello di smartphone in uso.

La release, al di fuori degli USA, è iniziata lo scorso 18 maggio in Giappone, Brasile e Russia.

Di Clubhouse, fuori dagli ambienti ultra-specializzati, si è iniziato a parlare con insistenza all’inizio del 2021. Complice il fatto che l’accesso era limitato esclusivamente a chi aveva un invito, almeno inizialmente il social era percepito come un ambiente esclusivo, tant’è che nei primissimi mesi era una sorta di ‘covo virtuale’ dell’elite della Silicon Valley e del venture capital americano.

Poi l’hype è scemato molto rapidamente, tant’è che i download sull’App Store sono scesi a vista d’occhio. Oggi Clubhouse sta cercando di cambiare la situazione puntando molto sui creatori di contenuti, con i migliori e più popolari che vengono premiati dall’azienda con una piccola ‘borsa di studio’ (si fa per dire) per comprare equipaggiamento e potenziare la loro presenza sull’app.

Se hai voglia di saperne di più e capire meglio di cosa si tratta, ti rimandiamo al nostro speciale sul social network: