Bruce Campbell si racconta in The Last Drive-In with Joe Briggs

Bruce Campbell sarà ospite oggi, 21 maggio, nel programma horror The Last Drive-In With Joe Bob Briggs.

Oggi, venerdì 21 maggio, Bruce Campbell tornerà a comparire in televisione per The Last Drive-In With Joe Bob Briggs: stiamo parlando dello show che va in onda negli Stati Uniti su Shudder. Nell’episodio di questa settimana compariranno sia Bruce Campbell che Bill Lustig di Maniac.

The Last Drive-In With Joe Bob Briggs è un programma che dà spazio alla storia dell’horror al cinema, in cui vengono ospitati personaggi simbolo di questo genere. E chiaramente Bruce Campbell non poteva mancare.

L’attore avrà una parte della puntata dedicata, durante la quale potrà raccontare la sua esperienza con le pellicole horror, e su tutti, ovviamente, non mancheranno dei riferimenti a La Casa, un vero e proprio franchise simbolo del genere. Inoltre, come è da prassi nello show, Campbell spiegherà cosa rappresenta per lui il genere horror.

The Last Drive-In With Joe Bob Briggs è un programma che va in onda dal 2018, e che è arrivato ormai alla sua terza stagione, e va in onda settimanalmente. A produrre lo show ci sono Matt Manjourides e Justin Martell, mentre a dirigerlo c’è Austin Jennings.

Intanto, per quanto riguarda Bruce Campbell, si parla da qualche tempo di una sua possibile partecipazione a Doctor Strange 2.