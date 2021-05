Rick and Morty: in sviluppo la serie spin-off sui Vindicators

Rick and Morty avrà una serie spin-off dedicata ai Vindicators, il gruppo di supereroi intergalattici che hanno fatto il loro esordio durante la terza stagione dello show. Si tratta di una nuova produzione di Adult Swim, che si unisce ad altri progetti simili, come gli spin-off di Your Pretty Face is Going to Hell, Robot Chicken e Aqua Teen Hunger Force.

Nella serie non ci saranno Rick and Morty, ma i membri dei Vindicators, ovvero: Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot, ed il più grande tra tutti Noob Noob. Lo show sarà ambientato prima di Vindicators 3: The Return of Worldender, la puntata della terza stagione di Rick and Morty con protagonisti i character. L’episodio di Rick and Morty, infatti, ha decimato il gruppo di supereroi.

Gli episodi che andranno a comporre la serie saranno otto o dieci, e non è stata comunicata una data specifica di distribuzione. Adult Swim negli ultimi tempi ha sviluppato diversi altri progetti relativi a serie animate, come la seconda stagione di Tuca & Bertie 2, che uscirà a giugno, e che è stata riconfermata nonostante Netflix non distribuirà i nuovi episodi.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Rick and Morty: