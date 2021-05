Tuca & Bertie 2 uscirà a giugno per Adult Swim

Tuca & Bertie 2, la seconda stagione dello show d’animazione dedicato alle ragazze uccello, farà il suo esordio a giugno per Adult Swim: la data di distribuzione degli episodi è quella del 13 giugno. Le voci originali dei due personaggi sono quelle di Tiffany Haddish e Ali Wong.

La serie è disponibile su Netflix, ed è stata creata da Lisa Hanawalt (già a lavoro su Bojack Horseman). Al centro dello show ci sono Tuca (Haddish) e Bertie (Wong), rispettivamente un passero ed un tucano, che cercano di combattere i propri demoni personali in diverse maniere: Bertie si fa supportare da un terapista, mentre Tuca si tiene occupata in bagno, e cerca di fare in modo di non essere più single. Altro personaggio presente è Speckle (Steven Yeun), che sta cercando di costruire una nuova casa, ma che, ad un certo punto, si troverà ad un passo dalla follia.

La Hanawalt fa da produttrice esecutiva asseme a Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Haddish, e la Wong. La serie è prodotta da Michael Eisner e dalla The Tornante Company, mentre l’animazione è sviluppata da ShadowMachine.

La prima stagione di Tuca & Bertie ha ottenuto il 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.