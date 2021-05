Green Lantern: Jeremy Irvine sarà Alan Scott nella serie TV

Sembra che si sia trovato l’altro protagonista della serie TV su Green Lantern: Jeremy Irvine (già visto in Treadstone ed in Era mio figlio) è in trattative per entrare a far parte dello show. Il suo personaggio sarà quello di Alan Scott, una figura che precede il più popolare Hal Jordan, e che è stato membro della Justice Society of America.

La figura di Alan Scott è molto importante per l’universo narrativo DC Comics, considerando che si tratta della prima Lanterna Verde comparsa nei fumetti, e la cui origine risale al 1940. Irvine si unisce a Finn Wittrock (American Horror Story), che è stato chiamato a interpretare Guy Gardner.

La produzione della serie TV dovrebbe essere iniziata a metà aprile. Oltre a Guy Gardner, Simon Baz, Alan Scott, e Jessica Cru sembra che un nuovo personaggio esordirà nel telefilm. Il nome del charater dovrebbe essere Bree Jarta, e si tratta di una metà umana e metà aliena. Secondo i rumor dovrebbe essere la partner di Guy Gardner.

I produttori del progetto sono Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Grahame-Smith, che faranno da produttori esecutivi assieme a Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden, David Katzenberg, Elizabeth Hunter e Sara Saedi.