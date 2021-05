Maschile singolare: il trailer ufficiale del film di Prime Video

Dal 4 giugno in esclusiva su Amazon Prime Video si potrà vedere il lungometraggio intitolato Maschile singolare, di cui è stato da poco condiviso il trailer. Si tratta di un film di Matteo Pilati e Alessandro Guida, con Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino e Michela Giraud.

Qui sotto potete vedere il trailer di Maschile Singolare.

Questa è la sinossi del film:

Antonio (Giancarlo Commare) è costretto a mettere in discussione tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Con il supporto dell’amica di sempre, Cristina (Michela Giraud), Antonio deve trovare una nuova casa, un lavoro e – soprattutto – un nuovo scopo nella vita. Va a vivere con Denis (Eduardo Valdarnini), un ragazzo che vive una vita molto libera e fatta di piccoli espedienti, e inizia a lavorare nel forno di Luca (Gianmaro Saurino), un affascinante amico del nuovo padrone di casa.

Da sempre appassionato di pasticceria, Antonio riacquista fiducia in se stesso frequentando un corso professionale; nel frattempo, con la collaborazione di Denis e Luca, scopre che essere single non è poi così male e si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione. Ma quando all’orizzonte si affaccia la possibilità di un nuovo amore, Antonio sembra pronto a tornare sui suoi passi…