Ghost Hunters: una serie revival su Discovery+

Discovery+ manderà in onda entro fine anno i nuovi episodi di Ghost Hunters, che tornerà con un revival.

19—Mag—2021 / 9:23 AM

La serie di Syfy Ghost Hunters (in Italia conosciuta come Cacciatori di Fantasmi) sbarca su Discovery+ con un revival con gli originali membri della squadra, ovvero Jason Hawes, Steve Gonsalves, Dave Tango, e Shari DeBenedetti. Hawes, Gonsalves, e Tango si erano già riuniti per Ghost Nation, ma questo revival di Ghost Hunters riporterà insieme più membri del cast originale, ed aggiungerà diversi ospiti speciali ad ogni puntata.

La comunicazione ufficiale dedicata a questo reboot recita:

Il team originale si ritroverà per riprendere le redini degli eventi paranormali all’interno di luoghi infestati. Non sorprendetevi all’idea di vedere molti ospiti speciali in questi nuovi episodi. Si tratterà di 13 ore di episodi che saranno distribuite su Discovery+ più tardi durante quest’anno.

Matthew Butler, general manager di Travel Channel ha detto:

Le persone sono ossessionate dal paranormale e da ciò che non si riesce a spiegare. Perciò è entusiasmante portare di nuovo sullo schermo gli episodi di Ghost Hunters assieme ai membri del cast originale. E gli appassionati che vogliono rivedere i vecchi episodi possono già farlo grazie a Discovery+.

La serie originale di Ghost Hunters è durata per undici stagione, andando in onda su Syfy, dal 2004 al 2016. In Italia è stata trasmessa su DMAX e su Blaze.