Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Shuma-Gorat sarà il villain?

Un nuovo (credibile) rumor si fa strada riguardo la trama e i personaggi presenti in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, misterioso film numero 28 del MCU.

Uno dei film di stampo supereroistico che il pubblico attende di più, nel prossimo futuro, è Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo film stand-alone dedicato allo Stregone Supremo, con protagonista ancora una volta Benedict Cumberbatch. Ma chi sarà l’antagonista principale della pellicola? Illuminerdi non ha dubbi: sarà Shuma-Gorat.

Premessa fondamentale: quanto descritto in seguito è una teoria non supportata da fatti, ma solo da altre supposizioni e rumor, credibili ma senza fondamento effettivo. E, naturalmente, se si rivelassero fondate, il tutto sarebbe fonte di spoiler, siatene coscenti!

Cosa sappiamo del nuovo film di Doctor Strange? Già dal titolo ci sono stati promessi universi paralleli, visioni apocalittiche e follie su vari livelli. Si dice che la trama di fondo, oltre che essere fondamentale per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sia direttamente collegata sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home, che dovrebbe/potrebbe presentare un suo ragnoverso.

Settimana scorsa, l’insider Daniel Richtman ha dichiarato, sul suo Patreon, che Shuma-Gorath sarebbe stato l’antagonista principale della pellicola. In seguito a queste dichiarazioni, il sito specializzato in rumor e leak Illuminerdi ha fatto le sue dovute ricerche e, al fine della sua inchiesta, ha sentenziato che sì, è tutto molto credibile, aggiungendo inoltre altri particolari.

Intanto, chi è Shuma-Gorath? Si tratta, così come il Dormammu del primo film, di un’entità astrale di enorme potere, capace di piegare la realtà e praticamente invincibile, bandito dalla nostra dimensione in tempi remoti ma sempre in vena di conquiste.

Nel nuovo film, Shuma-Gorath sarebbe sulle tracce di un altro personaggio ancora inedito per il MCU ma noto nei fumetti e già confermato nella pellicola: America Chavez (interpretata da Xochitl Gomez) una ragazza con il potere di viaggiare tra dimensioni parallele. Un’abilità che fa gola all’entità spaziale, che potrebbe così avere la sua rivincita e riprendere la conquista del Multiverso a partire proprio dalla Terra.

La teoria è assai credibile, per quanto semplice, ma non abbiamo conferme di alcun tipo: inoltre, si tratta di un villain decisamente complesso da rendere al cinema, data il suo peculiare monster design tentacoloso. Una creatura relativamente simile nell’aspetto, per quanto fondamentale nella trama della graphic novel, venne scartata dal live action di Watchmen proprio per via del design poco credibile e troppo complicato. Staremo a vedere.

