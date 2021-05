Un gioco ti da 30 secondi per spendere i soldi di Elon Musk

Un gioco mette - virtualmente - a disposizione il patrimonio di Elon Musk, sfidandoti a sperperarlo tutto in 30 secondi.

L’azienda britannica di leasing automobilistico LeasingOptions ha avuto un’idea geniale con cui promuovere il proprio portale: creare un gioco in web browser interamente dedicato allo sperperare il patrimonio di Elon Musk. L’obiettivo? Finire in bancarotta entro 30 secondi.

Perché mai una simile attività di noleggio si è lanciata in un simile sfogo ludico? Non è chiaro, ma è facile pensare che l’intento sia puramente quello di attirare l’attenzione e, parallelamente, di sottolineare la quantità spropositata di soldi detenuta dal miliardario sudafricano.

Certo, Musk è “solamente” il terzo uomo più ricco del mondo e Jeff Bezos o Bernard Arnault avrebbero garantito una sfida maggiore, tuttavia il CEO di Tesla e di SpaceX è sicuramente il riccone più noto e “pop” dell’intero pantheon del cosiddetto “un per cento”.

Resta il fatto che “Spend Elon’s Money” sia peccaminosamente divertente. Con un budget di circa 166 miliardi, i giocatori sono spinti a investire in un set di opzioni che spaziano dal Big Mac del McDonald’s a un orologio Rolex, da una Tesla Model S a un lancio del Falcon 9.

Pur investendo forsennatamente sulle spedizioni spaziali, noi non siamo stati in grado di vincere il gioco, ovvero di portare a zero le risorse di Elon Musk, però abbiamo perlomeno concluso l’impresa portandoci a casa 2.535 spedizioni spaziali.

Potete mettere alla prova le vostre abilità da spendaccioni sul sito ufficiale del noleggio auto.

