LEGO Porsche 911, la recensione

Eravamo trepidanti l’annuncio di qualche tempo fa e finalmente possiamo proporvi la recensione del set LEGO Porsche 911. La nuova linea “adulta” di LEGO, quella con le scatole nere per intenderci, continua a stupirci positivamente: questo nuovo set riproduce la leggendaria Porsche 911 e permette di creare addirittura due diverse versioni: la Porsche 911 Targa del 1965 e la Porsche 911 Turbo del 1973.

Guarda la video recensione:

La scatola contiene diverse buste numerate e arrivati alla busta 8 sarà necessario fare una scelta: proseguire e creare la versione Turbo, oppure saltare diverse pagine e creare la versione Targa. Molti dei pezzi delle due versioni sono in comune: non è quindi possibile per intenderci creare le parti della Turbo e della Targa separatamente e poi modificare il modello facilmente una volta costruito.

In ogni caso, cascherete sempre bene. Entrambe le versioni sono davvero bellissime e ricreate con le giuste proporzioni e dettagli. Le portiere si aprono, i sedili si reclinano, il bagagliaio anteriore si apre (ospita il tettuccio rimovibile nella versione Targa) e naturalmente anche il cofano posteriore si apre per dare un’occhiata al motore (che cambia anche lui in base alla versione che scegliete di montare)

Il set non contiente adesivi: le poche grafiche sono tutte stampate direttamente sui mattoncini, molto bene. Sono presenti quattro targhe: due tedesche uguali, su un plate 1×4, una americana e una giapponese, queste ultime due su plate 2×4. Peccato che della versione giapponese e americana delle targhe vengano fornite solo le versioni posteriori, quindi se scegliete, ad esempio, di montare sul retro la targa americana come ho fatto io, sarete costretti a montare sul fronte quella tedesca.

Questa Porsche è accurata e veramente divertente da montare, ci sono diversi passaggi molto interessanti con tecniche nuove per i meno esperti che consentono di ricreare egregiamente i dettagli più particolari dell’auto.

Per la parte posteriore è stato creato un nuovo mattoncino ad arco, pensato appositamente per ricreare il retro sinuoso della Porsche 911.

Sono molti i pezzi che “avanzano” sia che scegliate di creare la versione Targa che quella Turbo: nel mio caso, che ho scelto la Targa, tantissimi mattoncini che sarebbero serviti a ricreare il grande alettone posteriore, i passaruota posteriori maggiorati e anche i cerchi, forniti in due colorazioni, grigi per per la targa e neri per la Turbo.

Alcuni dei pezzi avanzati possono essere utilizzati per migliorare esteticamente alcune parti dell’auto, come vi spiego nella nostra video recensione.

Il set LEGO 10295 Porsche 911 è disponibile ad un prezzo di 129,99 euro.

Il set è stato fornito da LEGO Italia per la recensione