Joshua Jackson è il famigerato Dr. Death nel trailer della nuova serie Peacock

Peacock, il servizio di tv on demand di NBCUniversal, ha rilasciato il primo trailer dell’agghiacciante serie thriller Dr. Death con protagonista Joshua Jackson , che narrerà l’impressionante escalation criminale del chirurgo americano Christopher Duntsch, attualmente in prigione, condannato all’ergastolo per aver menomato o portato a morte 33 dei suoi pazienti in appena due anni.

Durante operazioni complesse ma di routine, 33 su 38 dei suoi pazienti hanno riportato danni permanenti o fatali, e il tutto sarebbe stato deliberatamente provocato da Duntsch, per questo soprannominato in seguito “Dottor Morte”.

La serie vede Joshua Jackson nel ruolo di Dr. Death (subentrando al primo affidatario del ruolo, Jamie Dornan) mentre Alec Baldwin e Christian Slater vestiranno i camici dei suoi colleghi Henderson e Kirby, i primi ad accorgersi della dolosità delle azioni del collega e fermamente intenzionati a fermare la sua follia omicida.

Nel cast della serie, curata dallo showrunner di Happy! Patrick Macmanus, ci saranno anche AnnaSophia Robb e Grace Gummer. Il debutto è previsto per l’estate sulla tv statunitense, mentre non si hanno ancora notizie su un suo arrivo nel nostro Paese.

