Il creatore di Rick and Morty vuole fare un cartoon in blockchain, così da venderti NFT

La Fox ha reclutato Dan Harmon, meglio noto per Rick and Morty, per creare una serie animata in salsa blockchain legata a NFT dedicati.

La Fox, la quale risponde alla Disney, ha annunciato Krapopolis, una commedia animata nata dall’ingegno di Dan Harmon, creatore meglio noto per il suo popolarissimo Rick and Morty, e che sarà, a dire del distributore, la primissima serie cartoon “curata interamente in blockchain“.

Fox Entertainment, azienda che per sua stessa definizione è “focalizzata sulle inserzionisti” starebbe infatti lavorando a un paradigma che possa portare i propri sponsor nel magico mondo delle criptovalute, cosa che a sua volta si tradurrà immancabilmente in un mercato pieno zeppo di NFT collezionabili.

Krapopolis presenterà famiglie di umani, dei e mostri che cercano di coesistere in una cittadina dell’antica Grecia della mitologia, cittadina in cui tutti hanno deciso di coesistere pacificamente, “senza uccidersi reciprocamente”.

La serie avrà un suo marketplace dedicato con cui “curare e vendere beni digitali che spaziano dagli NFT a personaggi unici, i disegni delle scenografie e le GIF, offrendo inoltregettoni che possano garantire un’esperienza social esclusiva così da coinvolgere e premiare i super fan“, ha scritto Fox in un comunicato.

Fox, insomma, non si fa remore a inserirsi nel magico e promettente mondo dei NFT, i non-fungible token che stanno spopolando nel mercato digitale, anche se non è chiaro se la serie sia strutturata integralmente sul blockchain o se il protocollo sia adoperato esclusivamente per tenere in piedi il lucroso mercato del merchandising.

