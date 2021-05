Google I/O 2021: Wear OS si rinnova, domani la presentazione

Google torna a puntare su Wear OS? Il sistema operativo per wearable viene trascurato da un po’ troppo tempo, ma qualcosa bolle in pentola. L’azienda promette grandi annunci dal palco virtuale del Google I/O 2021.

Google, scrive The Verge, ha anticipato l’arrivo di una versione completamente rinnovata da Wear OS. La conferma arriva dalla pagina dedicata a I/O Adventure, il sandbox virtuale che arricchirà ulteriormente l’evento con alcune sorprese. Ve ne abbiamo parlato qui.

L’ultimo importante cambiamento, per Wear OS, risale all’ormai lontano 2018. Nel frattempo sono arrivate diverse piccole migliorie, come il supporto ai Tiles di terze parti (i widget da installare nel quadrante), oltre che la mini tastiera. Il giudizio unanime è che Google fino ad adesso ha sacrificato un terreno da gioco estremamente promettente, castrando il potenziale del mondo dei wearable Android. Non a caso, il mercato degli smartwatch è dominato dall’Apple Watch.

The time has come for #GoogleIO. Join us tomorrow for a look at what’s new on Wear OS. pic.twitter.com/ylGiIevTc4 — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) May 17, 2021

Che qualcosa stesse per cambiare era nell’aria, non solo l’acquisizione della tecnologia Fossil nel 2019 – oltre che il tentativo di comprare Fitbit, ancora in essere -, ma anche i rumor dell’imminente debutto del primo Pixel Watch.

Samsung, così pare, potrebbe abbandonare Tizen OS per fare squadra con Google e il suo nuovo Wear OS. Non resta che aspettare domani per vedere se e come il nuovo sistema operativo potrà dare una nuova carica al mercato.