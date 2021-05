Amazon vuole ridurre gli infortuni nei magazzini, anche con la meditazione

Amazon ha annunciato un nuovo programma per ridurre gli infortuni e aumentare il benessere trai lavoratori dei suoi magazzini. Non è passato inosservato il fatto che il piano preveda anche strumenti che qualcuno potrebbe definite non convenzionali, come la meditazione guidata.

Amazon vuole affrontare circa il 40% degli infortuni legati al lavoro, come i disturbi muscoloscheletrici: dal tunnel carpale ai dolori alla schiena. Il nuovo programma si chiama WorkingWell: i dipendenti saranno chiamati ad assistere ad alcune presentazioni sulla salute e sulla sicurezza, inoltre ogni magazzino avrà degli spazi interamente dedicati ad attività come lo stretching e la meditazione.

In alcuni centri di logistica saranno disponibili dei video che guideranno il lavoratore nel corso dei suoi esercizi. Amazon chiama le sessioni ‘Mind and Body Moments’. Saranno disponibili anche delle aree per seguire le esigenze mediche dei lavoratori, si chiamano Neighborhood Wellness Centers.

A quanto pare, nella strategia del colosso ci sono anche gli snack salutari, che verranno offerti più frequentemente nelle aree relax delle sedi del colosso.

In tutto questo, nota beffardamente The Verge, non sono previste riduzioni dei turni di lavoro, né tantomeno riduzioni dell’enorme carico di mansioni che grava su ciascun lavoratore.