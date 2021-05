Amazon in trattativa per acquistare MGM, la casa di produzione di James Bond

Amazon è in trattativa per mettere le mani sulla MGM, il titano del cinema dietro a successi mondiali come James Bond e The Handmaid's Tale.

Amazon è in trattativa per acquistare la MGM, titano del cinema americano e casa produttrice dietro all’iconico franchise di James Bond. A dare la notizia è l’agenzia Reuters, che cita alcune fonti vicine all’operazione di acquisizione.

In questa fase non conosciamo ancora lo stato delle trattative, tant’è che la stessa Reuters ammette la possibilità che il dialogo tra le due aziende possa raggiungere un nulla di fatto. La MGM, ovviamente, non è solo 007. La major di Hollywood negli ultimi anni si è distinta anche per il alcune perle del mondo del piccolo schermo, come l’estremamente acclamata The Handmaid’s Tale, oltre che Fargo e Vikings. MGM controlla anche la rete televisiva via cavo Epix.

Per il momento dalle due aziende tutto tace. Amazon ha respinto ogni richiesta della stampa, blindandosi dietro un lapidario: “non rilasciamo commenti su rumor e speculazioni”. Insomma, è ancora presto per trarre conclusioni.

Eppure che MGM fosse interessata a vendere non è un mistero, né tantomeno lo è il fatto che Amazon fosse uno dei principali candidati. La notizia risale allo scorso dicembre, quando MGM aveva contattato Morgan Stanley e LionTree LLC per spianare ufficialmente la strada ad una possibile acquisizione.