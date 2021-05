The Conjuring – Per ordine del Diavolo: prima, terrificante clip con Vera Farmiga

Il Conjuring Universe continua ad espandersi con The Conjuring – Per ordine del Diavolo, terzo capitolo delle indagini paranormali dei coniugi Warren, che stavolta vede Ed e Lorraine alle prese con le conseguenze legali di una presunta possessione demoniaca.

Nella prima clip del film, rilasciata durante gli MTV Awards, i Warren investigano sul campo, quando Lorraine ha una terrificante visione che rischia di ucciderla: la clip si chiude con un cliffhanger, invitandoci a vedere come la storia prosegue direttamente al cinema, dove il film debutterà il prossimo 3 giugno (almeno per quanto riguarda il mercato italiano).

And now… it's time for your #MTVAwards exclusive look at #TheConjuring: The Devil Made Me Do It! pic.twitter.com/WV0yGKuqN1

— MTV (@MTV) May 17, 2021