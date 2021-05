Secret Invasion: trovati i registi della serie TV

Prosegue la produzione del progetto dedicato a Secret Invasion, la serie TV dei Marvel Studios tratta dall’omonima serie a fumetti, e che avrà come protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. Sembra siano stati trovati i registi che dirigeranno le puntate di Secret Invasion: si tratta di Thomas Bezucha e Ali Selim.

Il primo ha già lavorato alla serie Let Him go, mentre il secondo ha partecipato a The Looming Tower su Hulu. Al centro della storia ci sarà la presenza degli alieni mutaforma Skrull, che per anni sono stati presenti sulla Terra, occupando il ruolo di figure chiave del Marvel Universe, e Fury sarebbe tra queste.

In Secret Invasion, Samuel L Jackson e Ben Mendelsohn riprendono i rispettivi ruoli di Nick Fury e Skrull Talos, personaggi da loro già interpretati nel Marvel Cinematic Universe e che si erano incontrati per la prima volta in Captain Marvel. Kyle Bradstreet sarà produttore esecutivo del progetto insieme a Kevin Feige.

Oltre a Killian Scott, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, il cast di Secret Invasion include anche Kingsley Ben-Adir, che dovrebbe essere l’antagonista principale della storia, Olivia Colman ed Emilia Clarke, la quale debutterà per prima volta in un progetto targato Marvel, come altri attori della serie, tra cui Ben-Adir.

Al momento non è stata confermata nessuna data di uscita ufficiale del progetto.