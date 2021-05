Army of the Dead: gli zombie invadono il ring della WWE

Durante l'evento WrestleMania Backlash la WWE si è incrociata con il film Army of the Dead direttamente sul ring.

Per promuovere l’imminente uscita di Army of The Dead anche la WWE ha deciso di fare la sua parte, ed ha letteralmente invaso di zombie il ring durante l’evento WrestleMania Backlash. I morti viventi sono comparsi durante un incontro tra The Miz e Damian Priest.

Qui sotto potete vedere i video in cui, per una sera, Army of the Dead di Zack Snyder si è incrociato con la WWE.

Presente durante la serata è stato anche Dave Bautista, che ha introdotto l’evento. Ricordiamo che Bautista è stato anche uno dei wrestler più popolari dei primi anni duemina.

Army of the Dead farà il suo debutto sulla piattaforma streaming di Netflix il 20 maggio. Il film sceneggiato dallo stesso Snyder insieme a Shay Hatten e Joby Harold, vede protagonisti, tra gli altri, Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Michael Cassidy, Richard Cetrone e Garret Dillahunt.

Questa è la sinossi:

Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata. Per guadagnare 200 milioni di dollari dovranno “solo” farsi strada attraverso una Las Vegas invasa dagli zombie, entrare in un caveau impenetrabile, riuscire a fuggire prima che esploda una bomba nucleare e… affrontare una tigre zombie!