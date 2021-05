The Umbrella Academy 3: i primi commenti dei protagonisti

I protagonisti di The Umbrella Academy 3, Elliot Page, Tom Hopper ed Emmy Raver-Lampman condividono i loro pensieri sulla nuova stagione della serie Netflix.

Le star di The Umbrella Academy 3 Elliot Page, Tom Hopper ed Emmy Raver-Lampman hanno condiviso i loro primi pensieri sulla nuova stagione della serie Netflix. The Umbrella Academy è una serie originale Netflix basata sull’omonima serie di fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

La storia segue sette fratelli superpotenti, tutti adottati dall’enigmatico ed imperfetto Sir Reginald Hargreeves, mentre lottano per fermare un’imminente apocalisse globale. Le ultime notizie che avevamo riguardavano il fatto che la produzione della nuova stagione stava procedendo più a rilento del solito.

La stagione 2 di The Umbrella Academy era una corsa sfrenata attraverso gli anni ’60, con la Guerra Fredda, l’assassinio di John F. Kennedy e la contro-cultura hippie, mentre gli Hargreeves si occupano di risistemare le cose. La seconda stagione ha avuto più rivelazioni della prima, con la rivelazione dell’identità aliena di Sir Hargreeves e le drastiche conseguenze dei cambiamenti alla timeline.

In una breve clip pubblicata sulla pagina Twitter di Netflix, diverse star di The Umbrella Academy 3 hanno parlato dei loro primi pensieri sulla nuova stagione. Page ha commentato l’atmosfera di sorpresa sul set:

Mi sento come se fossi stato sorpreso, perché la cosa deliziosa di fare questa serie, è che mentre leggiamo le sceneggiature, sai, molte cose ci sono sconosciute.

Hopper, che interpreta Luther, ha affermato che le riprese della serie sono diventate più facili per lui dato che lui e i suoi compagni di cast hanno familiarizzato con i loro personaggi. Ha spiegato:

C’è molto più feeling nelle nostre scene l’uno con l’altro e sono sempre più divertenti da fare.

Raver-Lampman, che interpreta Allison, ha rivelato di non avere idea di come finirà la stagione 3. Ha dichiarato:

Questa è la prima volta che sono dentro le riprese e non ho assolutamente idea di quale sia l’obiettivo finale.

La seconda stagione ha sorpreso tutti quando The Sparrow Academy è apparsa alla fine e Ben (Justin H. Min) si è rivelato essere ancora vivo nella timeline alternativa. I commenti delle star della serie suggeriscono che un altro finale a sorpresa è in serbo per la stagione 3.