The Umbrella Academy 3: le riprese procedono a rilento

La produzione della nuova stagione di Umbrella Academy 3 è in corso, ma la star Tom Hopper avverte che ci vorrà più tempo per completare i nuovi episodi.

La produzione della nuova stagione di The Umbrella Academy 3 è in corso, ma la star, Tom Hopper, avverte che ci vorrà più tempo del normale per completare i nuovi episodi. La serie è basata sui famosi fumetti creati dal front-man dei My Chemical Romance, Gerard Way. La stagione 2 è stata presentata in anteprima su Netflix a luglio 2020 e la produzione della nuova stagione è iniziata a febbraio.

La storia di The Umbrella Academy segue sette fratelli adottivi superpotenti incaricati di salvare il mondo. Il cast di talenti che compongono la famiglia disfunzionale include Elliot Page nei panni di Vanya Hargreeves, Robert Sheehan come Klaus Hargreeves, Emmy Raver-Lampman come Allison Hargreeves, Tom Hopper come Luther Hargreeves, Aidan Gallagher come Numero Cinque e David Castaneda come Diego Hargreeves.

Il programma delle riprese della serie è stato influenzato dai protocolli anti-Covid-19 e richiederà un po’ più di tempo per essere completato. Hopper, che interpreta il forte, ma silenzioso, Luther nella serie, ha fornito alcune informazioni sui progressi delle riprese. L’attore ha rivelato in un’intervista con Collider che la durata delle riprese sarà più lunga del previsto a causa delle nuove regole di sicurezza ant-Covid-19 messe in atto sul set. A causa dei nuovi protocolli, il cast e la troupe stanno lavorando con giorni di riprese più brevi. Hopper ha detto: