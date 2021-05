Parallel Forest: i fratelli Aldis Hodge ed Edwin Hodge nel remake

I fratelli Aldis Hodge ed Edwin Hodge reciteranno l’uno affianco l’altro nel remake di Parallel Forest, il premiato film cinese del 2019 diretto da Lei Zheng. I due attori, anche sceneggiatori della pellicola insieme a Jonathan Keasey (K-Sun e My Wife Hates Your Wife), interpreteranno i fratelli protagonisti nel film diretto da Kourosh Ahari e ne saranno anche produttori con la loro Hodge Brothers Productions.

Parallel Forest è un thriller fantascientifico che segue il viaggio di Vanessa, una donna dal passato doloroso che misteriosamente si ritrova a navigare tra spazi paralleli. Durante un ritiro con il marito e il cognato, e dopo aver subito la perdita di un figlio, si trova ad affrontare la minaccia dell’autodistruzione per recuperare la vita che conosceva prima della perdita del piccolo. Queste porte parallele potrebbero essere la chiave per liberare il suo dolore oppure per renderla prigioniera per sempre.

Il remake sarà prodotto da Sean Lydiard e Jaylen Moore di Rumble Riot Pictures, insieme a Jonathan Keasey e Ann Zhang di Beijing Pu Luo Media Co. I produttori esecutivi sono Elliott Michael Smith, Rumble Riot Pictures, Lei Zheng e Chengxi Li.

Il film è una coproduzione tra Rumble Riot, Beijing Pu Luo Media Co e Hodge Brothers Productions. Di seguito le parole di Aldis Hodge ed Edwin Hodge in merito al remake di Parallel Forest:

Questo è solo un altro capitolo della storia degli Hodge Brothers. Abbiamo intrapreso un viaggio straordinario nel corso della nostra carriera e lavorare insieme in modo creativo è sempre stato il nostro obiettivo. Abbiamo iniziato insieme, stiamo costruendo insieme e finiremo insieme.

Ricordiamo che i fratelli Hodge hanno lavorato per la prima volta insieme al cinema in Big Mama (2000), la commedia diretta da Raja Gosnell e con protagonista Martin Lawrence. Questa nuova collaborazione, però, segna ben altri due traguardi per gli attori: è la prima volta che scrivono una sceneggiatura e producono con la loro Hodge Brothers Productions insieme.

Vedremo presto Aldis Hodge in Black Adam, al fianco di Dwayne Johnson, mentre Edwin Hodge è nel cast di The Tomorrow War (La guerra di domani è il titolo italiano), dove recita con Chris Pratt.

